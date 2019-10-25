Происшествия

Псковский Россельхознадзор вернул в Республику Беларусь форель, тушенку и сгущенное молоко

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации запрещен ввоз 7,6 тонн филе слабосоленой форели, 60 килограммов консервов тушеной свинины и 64 килограммов сгущенного молока. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведения ветеринарно-санитарного досмотра государственными инспекторами Управления было установлено, что фактический номер транспортного средства, перевозившего филе форели из Минска в Смоленск, не соответствует номеру, заявленному в транспортной накладной.

Кроме того, перемещение тушёнки и сгущённого молока, произведённых предприятиями Республики Беларусь, осуществлялось без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Перемещение 7,724 тонн продукции животного происхождения по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате грузов в Республику Беларусь.