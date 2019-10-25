Происшествия

Единственную дорогу затопила река - в Пушкиногорском районе жителям не покинуть деревню

Жителей деревни Колесниково Пушкиногорского района «отрезало от мира» из-за паводка в реке Шесть. Как сообщили Псковской Ленте Новостей местные жители, выехать из деревни стало невозможно 7 ноября: «Река единственную дорогу затопила».

Источник: архив Владимира Виноградова

Один из местных жителей Владимир Виноградов отметил: «Вода в реке поднялась метров на 5 и затопила мост, по которому выезжаем из деревни. Дорогу к нему тоже размыло. Не получается выбраться. Поэтому сидим дома. Дочку в школу в Пушкинские Горы не возим. А если бы поднять мост примерно на метр - такой проблемы бы не возникло. Как от мира отрезало».

Владимир Виноградов поделился видео, на котором 7 ноября безуспешно попытался отвезти дочь в школу.

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Также местный житель добавил, что муниципальные власти знают о возникшей ситуации и, чтобы такого не повторялось, обещали предпринять меры, когда уровень воды спадет. Со слов Владимира Виноградова, в Колесниково проживет до 10 человек.