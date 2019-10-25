Происшествия

В Петербурге преподавателя вуза задержали с отрубленными женскими руками

В Санкт-Петербурге сегодня, 9 ноября, на набережной Мойки в Адмиралтейском районе полиция задержала мужчину, который пытался утопить в реке пакет с отрубленными женскими руками и пистолетом. Как сообщают СМИ, задержанным оказался преподаватель СПбГУ Олег Соколов. Кандидат исторических наук был в неадекватном состоянии, с сильным переохлаждением его госпитализировали.

Как сообщает «Московский комсомолец», Олег Соколов привлек внимание очевидцев возле дома на набережной Мойки, когда пытался утопить какой-то пакет. Поскольку в пакет попал воздух, он вздувался и никак не шел на дно. Тогда мужчина прыгнул в воду, чтобы попытаться избавиться от пакета, но в этот момент подоспели вызванные гражданами полицейские, которые подняли мужчину из воды вместе с пакетом.

Сначала они подумали, что мужчина просто случайно уронил пакет и поэтому нырнул за ним. Однако, когда стражи порядка увидели содержимое сумки - отрубленные женские руки и пистолет, они немедленно надели на мужчину наручники.

В прошлом году «МК в Петербурге» сообщал, что со своей лекции Олег Соколов выгнал одного студента при помощи других студентов, которые били неугодного молодого человека, а преподаватель при этом приговаривал: ««Давай отсюда, вали!». Кроме этого выяснилось, что Соколов несколько лет назад избил студентку.

По поводу сегодняшнего происшествия сайт главка СКР по Санкт-Петербургу сообщил, что было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В сообщении подтверждается, что полицейские извлекли из воды мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет.

В квартире доцента СПбГУ Олега Соколова найдены останки молодой женщины. Голова отделена от тела, руки также отсутствуют. Рядом с останками обнаружена пила. Личность погибшей пока не установлена. На месте работают следователи. Тем временем Соколов находится в терапевтическом отделении, его допрашивают.

Telegram-канал 112 утверждает, что задержанный 63-летний преподаватель дает признательные показания. Говорит, что встречался с девушкой, вечером они сильно поругались, в состоянии аффекта он убил возлюбленную. Когда понял, что сделал, решил избавиться от тела. Предположительно, убитая девушка была студенткой Олега Соколова.