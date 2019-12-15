Происшествия

В псковском автосалоне на улице Поземского проводится обыск

Автосалон №1 дилера KIA в Пскове на улице Леона Поземского, 114 закрыт по техническим причинам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, там проводятся следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.

Фото из автосалона на Поземского

Подробности не раскрываются в интересах следствия.

Фото из автосалона на Поземского

Как стало известно Псковской Ленте Новостей от собственных источников, вчера, 17 декабря, был задержан собственник автосалона Александр Данилов.

Фото из автосалона на Поземского

По нашим сведениям, задержание Александра Данилова и обыски в «Киа» напрямую связаны с уголовным делом экс-замгубернатора Александра Кузнецова.