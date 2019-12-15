В псковском автосалоне на улице Поземского проводится обыск

Автосалон №1 дилера KIA в Пскове на улице Леона Поземского, 114 закрыт по техническим причинам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, там проводятся следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.
Подробности не раскрываются в интересах следствия.
Как стало известно Псковской Ленте Новостей от собственных источников, вчера, 17 декабря, был задержан собственник автосалона Александр Данилов.
По нашим сведениям, задержание Александра Данилова и обыски в «Киа» напрямую связаны с уголовным делом экс-замгубернатора Александра Кузнецова.