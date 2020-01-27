Происшествия

Молодой человек похитил 40 плиток шоколада из псковского магазина

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в хищении из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной Росгвардии, 30 января около 12 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Октябрьском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 26-летнего мужчину, который несколькими днями ранее похитил из торгового зала 40 плиток шоколада. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.