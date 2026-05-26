Жилой дом горел в Струго-Красненской деревне Мараморочка

Жилой дом горел в деревне Мараморочка Струго-Красненского муниципального округа 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 13:09. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Спасено два жилых дома. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной противопожарной службы и две единицы техники.

В ночь на 26 мая в 04:05 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Ленинградской в деревне Шахниха Новосокольнического муниципального округа. Огнем повреждена стена. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Спасены две хозпостройки. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.