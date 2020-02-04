Происшествия

Гражданин России и двое граждан Латвии осуждены за контрабанду военной техники через границу РФ в Псковской области

Гражданин России приговорен к лишению свободы за то, что организовал незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники, а также за незаконное хранение оружия. Двое граждан Латвии приговорены к лишению свободы за незаконное перемещение через границу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Себежского района.

В феврале 2019 года, точная дата следствием не установлена, гражданин РФ из корыстной заинтересованности сформировал преступный умысел на контрабанду иной военной техники на территорию Латвийской Республики.

В период с февраля 2019 года до середины марта 2019 года он, действуя умышленно, с целью последующей контрабанды, при неустановленных обстоятельствах приобрел военную технику.

В качестве исполнителей контрабанды в конце марта 2019 года гражданин РФ приискал граждан Латвийской Республики, с которыми достиг договоренности о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники за денежное вознаграждение.

В процессе движения в сторону таможенной границы гражданин РФ, исполняя роль организатора преступления, по телефону инструктировал 2 граждан Латвии о порядке пересечения границы и незаконного перемещения через нее иной военной техники.

29 марта 2019 года, реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и скоординированно, в соответствии с указаниями организатора преступления, в составе группы лиц по предварительному сговору, управляя транспортными средствами незаконно, действуя в нарушение пункта 2 Положения о порядке осуществления военно-технического сотрудничества Российской Федерации и иностранными Государствами, утверждённого Указом Президента Российской Федерации «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» от 10 сентября 2005 года № 1062, согласно которому ввоз и вывоз из неё продукции военного назначения осуществляется по лицензиям, выданным ФСВТС России, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС военной техники, прибыли на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни, расположенный в дер. Бурачки Себежского района Псковской области.

В момент проведения таможенного досмотра транспортного средства, с целью уклонения от уголовной ответственности за совершенную контрабанду иной военной техники, опасаясь обнаружения у него военной техники, выбросил один из них в мусорную урну, расположенную на краю бокса углубленного досмотра транспортных средств.

С учетом позиции государственного обвинителя, полного признания вины подсудимыми, раскаивания в содеянном, отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил наказание гражданину РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, двух граждан Латвии в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.