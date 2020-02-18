Происшествия

Глава Великолукского района предстанет перед судом

Глава Великолукского района Сергей Петров предстанет перед судом. Как сообщили в прокуратуре Псковской области, он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление своими должностными полномочиями, то есть использование служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

В ходе следствия установлено, что в период времени с 24 декабря 2013 года по 27 августа 2015-го обвиняемый, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, совершил незаконное отчуждение двух земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, которые получил в свое личное владение и пользование.

Кроме того, в 2014-2016 годах без проведения торгов и при отсутствии извещений о предоставлении земельных участков в средствах массовой информации в собственность иных лиц незаконно отчуждены еще 26 земельных участков, находившихся в собственности муниципального образования.

«Указанные преступные действия совершены им исключительно в своих личных целях, вопреки охраняемым законом интересам общества и государства, и повлекли существенное нарушение прав граждан, выразившееся в лишении их возможности участвовать в проведении торгов на право приобретения земельных участков на территории Великолукского района», - уточнили в прокуратуре региона.

Санкция части 2 статьи 285 УК РФ предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.