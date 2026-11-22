Мошенники могут уловками получать доступ к банковским сервисам россиян, следует из материалов МВД.

В них говорится, что злоумышленники убеждают потенциальных жертв скачивать на телефон вредоносные приложения под видом полезных. Они могут прислать ссылку на программу или установочный файл. После появления на гаджете приложение запрашивает разрешения на доступ к уведомлениям, сообщениям и другим функциям.

Получив эти одобрения, аферисты могут перехватывать СМС с кодами подтверждения и получать личные данные владельцев устройства. В отдельных случаях вредоносное приложение позволяет преступникам получить удаленный доступ к смартфону и банковским сервисам.

Полиция посоветовала скачивать приложения только из официальных магазинов и не давать посторонним удаленный доступ к смартфону, а также не переходить по ссылкам от незнакомцев.