Происшествия

Латвиец на «Фольксвагене» протаранил печорский пост «Шумилкино»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области во взаимодействии с сотрудниками управления ГИБДД

УМВД России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином в пункте пропуска «Шумилкино».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе пограничного управления, 11 марта гражданин Латвийской Республики на «Фольксвагене» протаранил на высокой скорости эстонский пограничный пост «Лухамаа» и российский пост «Шумилкино», следуя из Эстонской Республики в Российскую Федерацию.

В результате четких и слаженных действий пограничников и сотрудников полиции транспортное средство было задержано, что позволило пресечь попытку уйти нарушителю границы от заслуженного наказания.

49-летний мужчина задержан и доставлен в Пограничное управление с целью установления обстоятельств совершения правонарушения и принятия процессуального решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.