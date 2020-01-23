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Водитель из России протаранил ворота погранпункта и ворвался на территорию Эстонии

В ночь на воскресенье на Нарвском погранпункте ехавший с российской стороны автомобиль разогнался, протаранил ворота и оказался на территории Эстонии.

«В 2:40 на Нарвский погранпункт прибыл автомобиль Mitsubishi Pajero, водитель которого не остановился для контроля на границе и продолжил движение в сторону Эстонии», - сообщил порталу ERR Новости оперативный руководитель Идаской префектуры Алар Кару.

Полицейские отреагировали на инцидент и задержали автомобиль с водителем на улице Раквере в Нарве.

Мужчина средних лет задержан и доставлен в полицейское отделение. Личность мужчины устанавливается.

Руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала отметил, что водитель внедорожника совершил свой поступок умышленно. По словам Кустала, повреждены шлагбаум и ворота, люди не пострадали.

«Хотя в данном случае люди не пострадали, подобный прорыв мог закончиться и более плачевно, ведь в это время на погранпункте довольно интенсивное движение. Личного состава на погранпункте хватает, чтобы быстро реагировать на подобные инциденты. Поскольку автомобиль мы задержали довольно быстро, то считаю, что все разработанные процедуры для подобных случаев работают», - сказал Кустала.