Происшествия

В Великих Луках перед судом предстанут участники преступного сообщества по обвинению в серии наркопреступлений

В Великих Луках перед судом предстанут участники преступного сообщества по обвинению в серии наркопреступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

В настоящее время завершено расследование двух уголовных дел в отношении четырех участников преступной группы, в том числе несовершеннолетней. В общей сложности им инкриминируется 19 эпизодов особо тяжких преступлений, совершенных в составе преступной группы, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Троим совершеннолетним участникам вменено участие в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ), а также одному из них - вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений (часть 4 статьи 150).