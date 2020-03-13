Происшествия

Двое детей пропали в Великих Луках

Вчера, 17 марта, около 16.00 двое детей Никита Ковалев и Елизавета Гавриловец ушли из дома в Великих Луках и до сих пор не вернулись. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» Великие Луки в социальных сетях.

Мальчику 11 лет, был одет в синюю куртку с красными вставками спереди, серую шапку, черные брюки и синие ботинки.

Девочке 14 лет, была одета в светлую с ромбиками куртку, серую с красной полоской и помпоном шапку, темно-синие брюки и белые кроссовки.

Никита Ковалев и Елизавета Гавриловец - соседи. Они вместе ушли гулять, около 20.00 они позвонили родителям отпроситься погулять еще, на что получили отказ. С тех пор на связь они не выходят, уточняет портал Luki.ru.

Последний раз детей видели в районе Смоленского рынка в начале одиннадцатого вечера.

Всех, кто видел детей или обладает информацией о их местонахождении, просят связаться с следственным комитетом по телефону 8 (811) 53 7-11-34 или по телефону дежурной части ОМВД России по г. Великие Луки по телефонам 8(81153)5-27-94 или +7(911)883-68-64 .