Происшествия

В Великих Луках зафиксирован факт продажи «санкционных» фруктов из Евросоюза

Великолукская транспортная прокуратура совместно с территориальным управлением Россельхознадзора провела проверку исполнения законодательства о специальных экономических мерах, принятых в соответствии Указом президента РФ № 560. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре, установлено, что на территории оптового склада, расположенного в городе Великие Луки, реализовывались фрукты производства стран Европейского Союза (общим весом 1,54 тонны). Товарные накладные и декларации соответствия на продукцию предоставлены не были.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура в отношении виновного лица направила заявление в Арбитражный суд Псковской области о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов), внесла представление.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования контролируется.