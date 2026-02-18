Дело о государственной измене направила в суд прокуратура Псковской области

Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Российской Федерации. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Об этом сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, являясь гражданином России и находясь за пределами Российской Федерации, в 2022 году, действуя умышленно, решил оказать помощь иностранному государству против Вооруженных Сил Российской Федерации.

Движимый намерением воспрепятствовать реализации решения президента РФ о проведении специальной военной операции, осуществил два денежных перевода на общую сумму 18 тысяч рублей. Средства были зачислены на банковский счет военнослужащей иностранного государства с целью финансирования приобретения ею обмундирования для непосредственного участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

Обвиняемого заключили под стражу.

Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.