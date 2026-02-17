Курьеру мошенников продлили арест за попытку забрать у псковича золотые слитки

Псковский городской суд по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей по 17 апреля в отношении гражданки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемая, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли «курьера», прибыла по адресу проживания обманутого потерпевшего, где получила сумку с золотыми слитками на сумму не менее 2 миллионов рублей.

Довести совместный преступный умысел до конца женщина не смогла в связи с ее задержанием сотрудниками полиции на месте преступления.