 
Происшествия

Курьеру мошенников продлили арест за попытку забрать у псковича золотые слитки

0

Псковский городской суд по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей по 17 апреля в отношении гражданки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемая, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли «курьера», прибыла по адресу проживания обманутого потерпевшего, где получила сумку с золотыми слитками на сумму не менее 2 миллионов рублей.

Довести совместный преступный умысел до конца женщина не смогла в связи с ее задержанием сотрудниками полиции на месте преступления.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026