Судимый пскович похитил из магазина бутылку виски

После вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело по факту хищения спиртного из псковского магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Прокуратура города провела проверку по материалу по факту хищения бутылки виски в одном из магазинов города Пскова и выявила нарушения уголовно-процессуального законодательства.

Возбуждено уголовное дело по заявлению начальника безопасности магазина. Установлен похититель бутылки виски, которым оказался житель города Пскова, ранее судимый за аналогичные преступления. Похищенную бутылку алкоголя злоумышленник выдал добровольно.