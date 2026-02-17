 
Происшествия

Главу островской ячейки «А.У.Е.»* оставили под стражей за вымогательство

0

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении жителя города Острова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.2, частью 2 статьи 282.2, статьей 210.1, пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии органа предварительного расследования, мужчина с 2012 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии.

Кроме того, следствием ему вменяется организация на территории Острова и Островского района незаконной деятельности «ячейки» международного общественного движения «А.У.Е.» («Арестантское уголовное единство»)*, с привлечением к участию в его деятельности иных лиц.

Также ему вменяется совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере от участника СВО.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против продления ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу, настаивая на избрание домашнего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей по 19 апреля. 

* решением Верховного Суда РФ движение признано экстремистским, его деятельность на территории РФ запрещена

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026