Главу островской ячейки «А.У.Е.»* оставили под стражей за вымогательство

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении жителя города Острова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.2, частью 2 статьи 282.2, статьей 210.1, пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии органа предварительного расследования, мужчина с 2012 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии.

Кроме того, следствием ему вменяется организация на территории Острова и Островского района незаконной деятельности «ячейки» международного общественного движения «А.У.Е.» («Арестантское уголовное единство»)*, с привлечением к участию в его деятельности иных лиц.

Также ему вменяется совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере от участника СВО.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против продления ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу, настаивая на избрание домашнего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей по 19 апреля.

* решением Верховного Суда РФ движение признано экстремистским, его деятельность на территории РФ запрещена