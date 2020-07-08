Происшествия

Фальшивые купюры сдали в банки магазины Пскова и Великих Лук

Полиция изъяла банкноты с признаками подделки в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили 8 июля в одном из финансовых учреждений областного центра. По имеющимся сведениям, поступила она в выручке одного из магазинов города. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках 9 июля в финансовом учреждении обнаружили тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Она тоже поступила в выручке местного магазина. Ведется проверка,

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - рассказали в полиции.