Происшествия

Пропавшая в Петербурге жительница Гдовского района оставила предсмертную записку

Жительница деревни Смуравьево-2 Гдовского района Вера Трушина, пропавшая в Санкт-Петербурге, оставила предсмертную записку. Об этом в социальных сетях сообщила ее дочь Надежда Евстигнеева - учредитель благотворительного фонда «Твое будущее», помогающая Ямской школе-интернату. По ее словам, в записке называется имя человека, якобы виновного в травле и смерти Веры Трушиной.

Ранее Надежда Евстигнеева сообщила об исчезновении матери. «Она должна была выехать из Санкт-Петербурга в Москву на «Сапсане». Последний раз выходила на связь в 15.20 — высылала фотографии с Лиговского проспекта», - написала дочь пропавшей.

Надежда Евстигнеева также сообщила, что подала заявку на поиск в Петербургское отделение полиции.