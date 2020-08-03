Происшествия

Прокуратура проверяет сообщения о разливе нефтепродуктов в Середке

Прокуратура Псковской области проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о разливе нефтепродуктов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, прокуратура Псковской области с привлечением специалистов организовано проведение проверки по сообщениям средств массовой информации о разливе топочного мазута в поселке Середка Псковского района.

При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщалось ранее, спасательные подразделения Псковской области принимают участие в ликвидации разлива топочного мазута. Сообщение о происшествии поступило 3 августа в 17:30.

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В Псковском районе в деревне Середка, на ул. Железнодорожная, около д.7 произошел разлив топочного мазута объемом 10 т. Для ликвидации привлекается 1 единица техники, 6 человека.