Происшествия

Алкоголь похитил мужчина из магазина на улице Труда в Пскове

1 сентября около 10.00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали в областном центре мужчину, который совершил хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Пскович, находясь в магазине на улице Труда, совершил хищение спиртных напитков. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали 37-летнего мужчину и для дальнейшего разбирательства передали его в территориальный отдел полиции.