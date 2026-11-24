Жилой дом горел на улице Партизанской в Дедовичах 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 00:08. Огонь повредил веранду жилого дома на площади три квадратных метра. Предположительной причиной возгорания также стало короткое замыкание. На месте работали семь огнеборцев и две единицы техники. Жилой дом удалось спасти.

В этот же день, в 12:33 в деревне Зубатово Новосокольнического муниципального округа сгорела баня. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

К устранению огня привлекли пять пожарных и две единицы техники. Огнеборцам удалось спасти два жилых дома и хозяйственную постройку.