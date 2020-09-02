Происшествия

Находящегося в федеральном розыске контрабандиста задержали в Пскове

Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске контрабандиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В районе улицы Олега Кошевого в Пскове экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» остановил для проверки документов молодого человека, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.