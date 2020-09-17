Происшествия

Блуждавшая в лесу четверо суток гдовская пенсионерка найдена живой

Блуждавшая в лесу почти четверо суток Тамара Ряпикова найдена живой, информирует газета «Гдовская заря». Как сообщалось ранее, 72-летняя женщина пропала в Гдовском районе. На прошлой неделе она ушла в лес и не вернулась.

Женщина очень признательна всем, кто оказал ей помощь.

— Я понимала, что силы на исходе. Четвертую ночь в лесу я уже не перенесу, — еле сдерживая слезы, рассказала пенсионерка. – Пыталась строить пирамиду, чтобы хоть как-то обозначить своё место. Но всё время грязла в болота. Тяжело было и с питьем. Воды достать было неоткуда. Хорошо, в кармане были бумажные салфетки. Я их опускала в болото, доставала и выжимала по капле. Кушала ягоды. Теперь мне врачи говорят, видимо, каких-то еще и ядовитых ягод наелась, что аллергия пошла.

Фото: «Гдовская заря»