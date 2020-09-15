Происшествия

Пожилая женщина с красным ведром пропала в гдовском лесу

72-летняя жительница деревни Забельско Тамара Ряпикова пропала в Гдовском районе. 14 сентября она ушла в лес и не вернулась, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 158 см, волосы седые, глаза карие. Женщина была одета в зеленую куртку, темные штаны, желтые резиновые сапоги, платок с рисунком. С собой у нее были корзина и красное ведро.

Всем, кто обладает какой-либо информацией по этому поводу или хочет подключиться к поискам, звонить можно по телефону «горячей линии» 8 (800)7005452 или 112. Инфорг: Кера (Татьяна) 89113974300.