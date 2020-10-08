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В Пскове суд отменил домашний арест для экс-координатора «Открытой России»

Псковский городской суд отменил домашний арест для бывшего координатора псковского регионального отделения общественного движения «Открытая Россия» Лии Милушкиной. В отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщила адвокат Милушкиной Татьяна Мартынова.

«Мы просили домашний арест отменить. Суд внезапно пошел навстречу, избрав новую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она заключается в том, что могут быть наложены различные ограничения. Основное, что она может, - это покидать жилое помещение, за исключением ночного времени с 22 часов до 8 часов утра», - цитирует адвоката ТАСС. Супруг Лии Милушкиной остается под стражей.

В январе 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Милушкиной и ее супруга. В ходе допросов обвиняемые не признали свою вину.

Милушкина стала координатором «Открытой России» в Псковской области в 2018 году, она также является активистом псковской региональной общественной организации «Зоозащита».