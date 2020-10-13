Происшествия

Двое мужчин заблудились в лесу Палкинского района

41-летний Алексей Ладыгин и 38-летний Роман Ладыгин заблудились в лесу Палкинского района. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

13 октября в районе деревни Пемпеши Палкинского района они ушли в лес и не вернулись.

Приметы Алексея Ладыгина: рост 190 см, нормального телосложения, серые глаза, русые волосы. Был одет в синий бушлат, синюю футболку, синие джинсы и резиновые сапоги.

Приметы Романа Ладыгина: рост 200 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, светло-карие глаза. Был одет в плащ цвета хаки, клетчатую рубашку, синие джинсы и резиновые сапоги.

Любую информацию, которая поможет установить местонахождение пропавших, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.