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Кухня горела в жилом доме на улице Харченко в Пскове из-за короткого замыкания

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В жилом доме на улице Харченко в Пскове горела кухня из-за короткого замыкания вчера вечером, 14 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС РФ по Псковской области.

В 20:52 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Харченко в Пскове. В помещении кухни огнем повреждена стена и межэтажное перекрытие.

Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Спасен жилой дом. На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.

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