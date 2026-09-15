Кухня горела в жилом доме на улице Харченко в Пскове из-за короткого замыкания

В жилом доме на улице Харченко в Пскове горела кухня из-за короткого замыкания вчера вечером, 14 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС РФ по Псковской области.

В 20:52 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Харченко в Пскове. В помещении кухни огнем повреждена стена и межэтажное перекрытие.

Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Спасен жилой дом. На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.