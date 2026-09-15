Мошенники обманули жителя Псковской области, предложив посмотреть вместе фильм

Полицейские устанавливают людей, причастных к мошенническим действиям, жертвами которых стали жители Псковской области - в том числе жители Пскова и Великих Лук. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составляет порядка 400 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по региону.

По данным следствия, мошенники использовали разные схемы обмана. В одном из случаев злоумышленники, представившись юристом, предлагали помощь в трудоустройстве. В другом - в одном из мессенджеров потерпевшему предложили «посмотреть фильм вместе»: под этим предлогом аферисты выманили деньги.

Потерпевшие, поддавшись на уловки преступников, лишились денежных средств и обратились за помощью в правоохранительные органы.

По данным фактам следственными подразделениями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.