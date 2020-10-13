Происшествия

Острович на 19 лет отправится в колонию за двойное убийство

Острович получил 19 лет тюрьмы за умышленное убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что 25 августа 2019 года в доме №16 по улице 8 Марта в Острове мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему племяннику три удара топором по голове.

Желая скрыть совершенное преступление, в этот же день злоумышленник дождался возвращения домой с работы супруги потерпевшего, которой также нанес пять ударов топором по голове. Затем виновный поджег дом.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 19 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии особого режима.