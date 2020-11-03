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Пожилого невельчанина накажут за незаконное хранение обреза и патронов

06.11.2020 11:56|ПсковКомментариев: 0

Полиция изъяла у невельчанина незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

По версии следствия, житель одной из деревень Невельского района, мужчина 1948 года рождения, хранил у себя дома в шкафу обрез охотничьего гладкоствольного ружья 16 калибра и более двадцати патронов к нему. Их обнаружили сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактической операции «Арсенал».

Проведенная экспертиза подтвердила, что обрез является огнестрельным оружием. Пожилой мужчина пояснил, что обрез якобы достался ему еще от отца. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» Уголовного кодекса РФ.

Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет с крупным штрафом. А происхождение обреза и патронов предстоит выяснить в ходе расследования.

Теги: #невельский район #умвд россии по псковской области #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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