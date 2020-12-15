Происшествия

Сыр и кофе украл пскович из магазина на Коммунальной

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

15 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала 2 банки кофе и 4 упаковки сыра. Сумма ущерба составила более 2000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.