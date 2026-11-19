Мужчина попытался украсть шоколад «Риттер Спорт» из магазина на улице Труда в Пскове, но его задержали сотрудники управления Россгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Вчера, 18 ноября, около 9:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города Пскова получили информацию, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали гражданина, который похитил из торгового зала шоколад «Риттер Сорт».

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в УМВД.