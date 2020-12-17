Происшествия

Внук два года избивал и морил голодом свою бабушку

Нездоровую худобу и синяки у пожилой женщины заметили соседи. Позже выяснилось, что ее два года избивал и морил голодом собственный внук. Как сообщает Telegram-канал Mash инцидент произошел в Челябинске.



Так выглядела пострадавшая два года назад

Жизнь 63-летней женщины резко изменилась, когда ее дочь попала в тюрьму. Пенсионерка стала жить вместе с внуком, который начал забирать всю ее пенсию. А затем соседи стали отмечать резкие изменения во внешности его бабушки - костлявое тело, осунувшиеся плечи и синяки.



В таком состоянии женщину госпитализировали на днях (источник фото - Mash)

В конце концов соседка позвонила в полицию. Однако из-за страха за судьбу внука бабушка соврала – якобы травмы она получила не от избиений, а потому что часто падает дома.

Все так бы и продолжалось, если бы участковый однажды не приехал после очередного избиения. Мужчина вызвал скорую, женщину спасли. Сейчас она в больнице с истощением, черепно-мозговой травмой и другими болезнями.

Внук пока не задержан, полиция проводит проверку.