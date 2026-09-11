При пожаре из-за неосторожного курения в Дно погиб мужчина

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на два техногенных пожара, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону. Один из них - в городе Дно - закончился смертельным исходом.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В 04:11 поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Космонавтов в Дно. Выгорели две комнаты, еще одна комната закопчена. При ликвидации пожара обнаружен погибшим 63-летний мужчина. Предположительно, причиной стала неосторожность при курении. Огнеборцами спасен жилой дом. Привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

А в 21:06 на улице Восточной в Невеле произошло возгорание жилого дома. Сгорела кровля, дом выгорел изнутри по всей площади. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Спасена хозяйственная постройка. На месте работали четыре специалиста МЧС России и три единицы техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что необходимо следить за состоянием электрооборудования и электропроводки, соблюдать правила пожарной безопасности при курении, а для раннего обнаружения возгорания рекомендуется установить в жилье автономный пожарный извещатель.