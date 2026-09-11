 
Происшествия

При пожаре из-за неосторожного курения в Дно погиб мужчина

0

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на два техногенных пожара, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону. Один из них - в городе Дно - закончился смертельным исходом. 

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В 04:11 поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Космонавтов в Дно. Выгорели две комнаты, еще одна комната закопчена. При ликвидации пожара обнаружен погибшим 63-летний мужчина. Предположительно, причиной стала неосторожность при курении. Огнеборцами спасен жилой дом. Привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

А в 21:06 на улице Восточной в Невеле произошло возгорание жилого дома. Сгорела кровля, дом выгорел изнутри по всей площади. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Спасена хозяйственная постройка. На месте работали четыре специалиста МЧС России и три единицы техники. 

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что необходимо следить за состоянием электрооборудования и электропроводки, соблюдать правила пожарной безопасности при курении, а для раннего обнаружения возгорания рекомендуется установить в жилье автономный пожарный извещатель.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026