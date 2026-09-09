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Девять лет лишения свободы назначили мужчине за убийство в Красногородском районе

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Девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима назначили жителю Красногородского района за убийство, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района.

Видео: СУ СК России по Псковской области

В конце марта 2026 года мужчина во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшим по месту его жительства вступил с ним в конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В ходе ссоры осужденный нанес потерпевшему множественные удары кулаками и ногами. Полученные телесные повреждения привели к смерти мужчины.

Пыталовский районный суд признал жителя Красногородского района виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.

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