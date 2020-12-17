Происшествия

Более 350 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники в Невельском районе

Более 350 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничный наряд в Невельском районе остановил для проверки три грузовых автомобиля под управлением россиян, следовавших из Белоруссии в Россию. В ходе осмотра транспортных средств пограничники обнаружили в общей сложности более 350 тысяч пачек сигарет иностранного производства, рыночная стоимость которых превышает 8 млн 400 тысяч рублей.

Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз у перевозчиков отсутствовали.

Табачную продукцию изъяли, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, по их результатам примут правовое решение.