Происшествия

В Пскове снаряд после непроизвольного выстрела из пушки попал в торговый центр

При обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин в одной из воинских частей, дислоцированных в Пскове, произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Инцидент не привел к жертвам или ранениям людей, заверили Псковскую Ленту Новостей в пресс-службе Минобороны со ссылкой на командование Псковского гарнизона.

«Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал», - пояснили в военведе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами совместно с командованием воинской части.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, снаряд от непроизвольного выстрела с полигона упал на крышу одного из крупных ТЦ областного центра.