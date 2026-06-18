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Мужчина в Острове предстанет перед судом за избиение инспектора ДПС

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В Острове мужчина предстанет перед судом за применение насилия и оскорбление представителя власти. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ и статье 319 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по региону.

Следствие установило, что вечером 17 апреля обвиняемый находился на одной из улиц города Острова. Инспектор ДПС остановил его за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не захотел подчиниться законным требованиям сотрудника полиции, оскорбил его и применил насилие.

Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия. Установлено, что фигурант ранее неоднократно судим за преступления против собственности и порядка управления.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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