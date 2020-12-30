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Происшествия

Великолучане срубили голубые ели в парке аттракционов в канун Нового года

01.01.2021 20:01|ПсковКомментариев: 0

Несколько человек срубили голубые ели в парке аттракционов в Великих Луках в канун Нового года, сообщается в Instagram-аккаунте парка аттракционов «Луки парк».

 



«30 декабря, в канун Нового года, около 22.40, некоторые великолучане решили далеко в лес не ходить и срубить живую ель прямо в нашем парке, - говорится в сообщении. - Пришли с топором и целенаправленно срубили две голубые ели».

В парке аттракционов напомнили, что голубая ель занесена в Красную книгу. «Уже ведется проверка. Совсем скоро станет известна эта героическая компания», - добавили представители «Луки парк».

Теги: #происшествие #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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