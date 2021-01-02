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Вместо лайков – хейт: девушка выложила в сеть поездку на автомобиле по пешеходному мосту в Острове

По одному из недавно открытых после реставрации цепных мостов в Острове уже успели прокатиться на автомобиле молодые люди. Более того, видеосъемка процесса появилась на страничке девушки-водителя в соцсети Instagram. На это обратили внимание местные жители в группе «OSTROV - City NEOфициальный» ВКонтакте и подвергли ее резкой критике.

«Золотая молодежь города Острова продолжает весело отмечать новогодние праздники и искать на свою попу приключения, катаясь по вновь отреставрированному навесному, пешеходному мосту, памятнику исторического наследия», - прокомментировал автор поста, который напомнил, что оба моста являются пешеходными и автомобильное движение на них запрещено.

После широкого резонанса, который вызвала публикация ролика, девушка, выложившая видео, удалила свой аккаунт в Instagram.

Впрочем, не все пользователи осудили поступок девушки. Некоторые предположили, что она не разглядела или неправильно поняла знак 5.34 «Пешеходная зона». Кроме того, местные жители удивились, что на подъезде к мосту исчезли бетонные ограждения.

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