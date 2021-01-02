Происшествия

Прокатившуюся на автомобиле по цепному мосту в Острове девушку ищет полиция

Полиция устанавливает личность и местонахождение девушки, которая проехала на автомобиле по подвесным мостам в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По факту опубликованного в соцсетях, а затем в СМИ видео, на котором запечатлен факт проезда на автомобиле через подвесные мосты в Острове, ОМВД России по Островскому району инициировал проверку. Водителю, нарушившему правила дорожного движения, грозит административное наказание.

Напомним, 3 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, что по одному из недавно открытых после реставрации цепных мостов в Острове уже успели прокатиться на автомобиле молодые люди. Более того, изначально видеосъемка процесса появилась на страничке девушки-водителя в соцсети Instagram. При этом оба моста являются пешеходными и автомобильное движение на них запрещено.