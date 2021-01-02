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Происшествия

На пожарах в Псковской области в 2020 году погибли 74 человека

04.01.2021 20:18|ПсковКомментариев: 0

За 2020 год на территории Псковской области зарегистрировано 4242 пожара, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 73 млн 870 тыс. рублей. На пожарах погибли 74 человека, из них 2 ребенка. В результате пожаров получили травмы 49 человек. Такие данные Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Из числа погибших людей 32 человека пенсионного возраста, лиц без определенного рода деятельности - 28 человек, рабочих - 10, инвалидов - 2, детей - 2.

По данным ведомства чаще всего причинами пожаров становилось неосторожное обращение с огнем - 3512 случаев. Также пожары возникали из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (296 случаев), нарушения правил устройства и эксплуатации печи (227), поджогов (117), иным причинам (31). В прошлом году в Псковской области также зафиксировано 59 пожаров на транспорте.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1377 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 47 млн 332 тыс. рублей. Погибли 25 человек, из них 3 человека в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 2865 пожаров, материальный ущерб от которых составил 26 млн 537 тыс. рублей. На пожарах погибли 49 человек, из них 8 человек в нетрезвом виде.

За 2020 год в жилом секторе зарегистрировано 1306 пожаров, с прямым материальным ущербом в размере 29 млн 999 тыс. рублей. На таких пожарах погибло 68 человек.

За минувший год на территории Псковской области пожарами уничтожено 587 строений, 2954,8 тыс. квадратных метров площадей, 38 единиц автотранспорта.

На пожарах спасено: 531 человек, материальных ценностей на сумму 137 млн. 635 тыс. рублей, 1017 строений и 40 единиц автотранспорта.

Теги: #пожарные #пожар #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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