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Великолукский закладчик осужден на 8,5 лет по обвинению в серии наркопреступлений

Великолукский районный суд приговорил местного жителя к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он обвинялся в серии наркопреступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Великолучанин признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), пяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) УК РФ.

Установлено, что в 2018 году осужденный в составе преступного сообщества через сайт и связанные с ним программы в одном из мессенджеров, осуществлял в Великих Луках незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, помещая их в тайники. Всего на территории города он сделал 11 закладок.

Он же признан виновным в хранении с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере в собственном гараже, расположенном в Великолукском районе, а также вовлечении своей несовершеннолетней девушки в незаконный оборот наркотиков.

«В ходе предварительного расследования в отношении фигуранта применена правовая норма о досудебном соглашении о сотрудничестве. В результате им изобличены трое подельников, раскрыты дополнительные эпизоды преступлений, данными о которых следствие не располагало. Уголовное дело в отношении троих подельников осужденного в настоящее время рассматривается в общем порядке в Великолукском городском суде», - рассказали в ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОКОН ОМВД России по г.Великие Луки и отдел в городе Великие Луки УФСБ России по Псковской области.