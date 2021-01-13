Происшествия

Восемь детей выпали из окон в Псковской области в 2020 году

Из-за халатности родителей 2020 год в Псковской области не удалось завершить без ЧП с участием детей, сказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Так, по ее словам, в прошлом году в регионе зафиксированы восемь случаев выпадения детей из окна. Все остались живы. Основная причина таких случаев, по словам детского омбудсмена, заключается в том, что не все родители понимают, что москитная сетка может защитить квартиру от насекомых, но не может уберечь ребенка от выпадения из окна, подчеркнула Наталия Соколова.

Кроме того, в прошлом году в псковском регионе были зафиксированы ДТП с участием детей, которые ехали в автомобиле непристегнутыми, случаи получения детьми термических ожогов. «Достаточно распространены были отравления несовершеннолетних различными веществами, в том числе химическими — моющими средствами, бытовой химией», - добавила омбудсмен.

Наряду с этим Наталия Соколова отметила, что в 2020 году количество преступлений, совершенных подростками, в Псковской области уменьшилось на 41%, хотя в связи с весенней самоизоляцией, когда дети не посещали школу и были предоставлены сами себе, ожидался рост. В период самоизоляции в псковском регионе было зафиксировано 1344 правонарушения, связанных с нахождением несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых.