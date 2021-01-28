Происшествия

Около 20 иностранцев задержали в Псковской области за нарушение границы

Порядка 20 иностранных граждан задержали псковские пограничники за прошедшие сутки. Информация о нарушителях на российско-белорусском участке государственной границы поступила от местных жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

Среди нарушителей выявлен мужчина 1979 года рождения, въезд которому в Россию не разрешен. В октябре прошлого года он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь рецидивисту грозит более строгое наказание, рассказали в ведомстве.

Остальные нарушители режима государственной границы в период противовирусных ограничений привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 36 тысяч рублей.

Пограничное управление отмечает, что значительную помощь в задержании нарушителей оказывают бдительные и внимательные местные жители, которые своевременно информируют пограничников о появлении в приграничных районах подозрительных лиц.

При наличии подобного рода информации, граждан просят обращаться по телефонам:

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области: