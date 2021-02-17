Происшествия

Софья Пугачева заявила о краже печати администрации Новоржевского района

Глава Новоржевского района Софья Пугачева подтвердила факт утраты гербовой печати администрации муниципалитета. В ответ на запрос Псковской Ленты Новостей она сообщила, что печать была украдена 17 февраля из кабинета начальника отдела администрации.

«17 февраля в здании администрации района произошло чрезвычайное происшествие. В период с 17:10 до 17:43 из кабинета начальника отдела администрации была украдена гербовая печать администрации Новоржевского района», - говорится в официальном ответе.

По словам Софьи Пугачевой, предположительно, кражу совершил сотрудник администрации, знавший о месте хранения печати и проникший в кабинет, в котором это время никого не было.

«Поиски сразу после обнаружения пропажи не увенчались успехом. Все без исключения сотрудники администрации были извещены мной о краже печати, но никто не сказал, что располагает информацией о преступлении», - рассказала глава Новоржевского района.

Софья Пугачева отметила, что на место происшествия вызвала полицию, сотрудники которой зафиксировали кражу и опросили сотрудников администрации. Ведется проверка.

При этом она подчеркнула, что воспользоваться украденной печатью в злонамеренных целях никто не сможет, так как новая печать администрации района отличается от украденной. Кроме того, печать без подписи главы района априори недействительна.

«Весь реестр документов, на которых ставится подпись главы района и печать администрации района, ведется в администрации, появление неучтенных документов исключено», - заявила Софья Пугачева.

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Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в администрации Новоржевского района пропала гербовая печать. В частности, пост с таким содержанием опубликован в группе «Новоржевский район | Новости | ЧП» в соцсети ВКонтакте.

«Не буду комментировать злорадные комментарии, но не могу не отметить, что информация о краже печати могла появиться в публичном доступе только от людей, укравших печать. Надеюсь, что для поиска преступника будет сделано все возможное, и он понесет заслуженное наказание», - заключила глава Новоржевского района.