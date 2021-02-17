Происшествия

В соцсетях заявили о пропаже гербовой печати администрации Новоржевского района

В социальных сетях появилась информация о том, что в администрации Новоржевского района пропала гербовая печать. В частности, пост с таким содержанием опубликован в группе «Новоржевский район | Новости | ЧП» в соцсети ВКонтакте.

Автор сообщения утверждает, что «глава района по факту пропажи собрала весь коллектив администрации с представителями правоохранительных органов».

Псковская Лента Новостей направила официальный запрос главе Новоржевского района Софье Пугачевой с просьбой подтвердить или опровергнуть факт утери гербовой печати администрации муниципалитета, а также рассказать об обстоятельствах происшествия.

По телефону глава района не стала комментировать ситуацию.