Происшествия

Бездомный ударил псковича ножом из-за бутылки с алкоголем

Бездомный предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

Вечером 30 августа 2020 года двое мужчин находились на улице Белинского в Пскове и распивали спиртное. В ходе конфликта потерпевшей хотел отобрать бутылку с алкоголем от бездомного и дважды ударил его кулаком в лицо. Затем обвиняемый выхватил нож и ударил им потерпевшего в грудь.

Лицу без определенного места жительства предъявили обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения.